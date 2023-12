PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City cedeu o empate nos acréscimo no último jogo antes do Mundial de Clubes. neste sábado (16), o time de Pep Guardiola usou titulares, abriu dois de vantagem, mas o Crystal Palace reagiu e empatou o jogo em 2 a 2. Grealish e Lewis fizeram os gols do City, Mateta e Olise pelo Palace.

O jogo da 17ª rodada do Campeonato Inglês foi disputado no Etihad Stadium, casa dos Cityzens.

O City chegou a abrir 2 a 0, mas relaxou, se preservou, e levou o gol de desconto e o derradeiro num pênalti já nos acréscimos.

A igualdade deixa o time de Guardiola em quarto lugar com 34 pontos. O Palace é 15º com 17.

O próximo jogo do City será a semifinal do Mundial de Clubes, terça-feira (19), às 15h (de Brasília), contra o Urawa Red Diamonds (Japão). A delegação viaja ainda neste sábado (16) para a Arábia Saudita.

Quem vencer irá encarar Fluminense ou Al Ahly (Egito) na decisão. O jogo do time brasileiro será segunda-feira (18).

COMO FOI O JOGO

O Manchester City começou bem, mas relaxou. A equipe dominou praticamente todo jogo, mesmo sem contar com estrelas como Haaland e De Bruyne, ambos lesionados. O primeiro tempo terminou sem o Crystal Palace sequer concluir a gol.

Mas na etapa final relaxou e deixou a vitória escapar. O time de Guardiola claramente dosou movimentos e se preservou já pensando na sequência de compromissos e deslocamento longo para o Mundial. Com isso sofreu o empate já nos acréscimos da partida.