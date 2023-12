ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona saiu na frente, mas cedeu empate por 1 a 1 ao Valencia em bom jogo disputado neste sábado (16), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol

João Félix abriu o placar com assistência de Raphinha, que tabelou e fez bela jogada com De Jong. Guillamón deixou tudo igual com chute colocado no ângulo, golaço!

Com o resultado, o Barcelona vai a 35 pontos, passa o Atlético de Madri e sobe para a terceira colocação, mas perde a chance de se aproximar da ponta. O vice-líder Real Madrid tem 39 pontos e joga amanhã. O surpreendente Girona, líder do campeonato, tem 41 e fecha a rodada na segunda-feira.

É o segundo jogo seguido sem vitória no Barça. Os catalães vinham de derrota por 4 a 2 para o Girona. Já o Valencia vinha de duas derrotas e foi a 20 pontos, mas não vence há cinco partidas, na 10ª posição.