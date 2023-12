RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Josué e Seedorf "tretaram" no duelo de lendas entre São Paulo e Milan, neste sábado (16), no Morumbi (SP).

Josué deu um carrinho em Seedorf na lateral do campo, já no fim do jogo, e derrubou o holandês, que não gostou nem um pouco, levantou e peitou o tricolor, iniciando uma discussão entre os dois.

Jogadores das duas equipes precisaram intervir e separá-los. Logo em seguida, a arbitragem decretou o fim da partida.

O São Paulo goleou o Milan por 4 a 1 com um hat trick de Dodô e um de Válber. Ricardo Oliveira fez para o time italiano.

O amistoso foi em comemoração aos 30 anos do título mundial de 1993, quando o São Paulo venceu o Milan por 3 a 2, em Tóquio, no Japão.