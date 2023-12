SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A festa foi grande no 30 anos do bicampeonato mundial do São Paulo, mas Josué e Seedorf se estranharam em campo na vitória tricolor por 4 a 1. Após a entrada forte do ex-São Paulo no holandês do Milan, os atletas se desentenderam.

"Falei para ele que é o meu jeito de jogar. Mas na minha concepção, nem falta foi", disse Josué após a partida. O jogo já estava caminhando para seu fim, quando os dois quase vieram às vias de fato. A turma do 'deixa disso' teve de agir prontamente.

Josué ainda justificou a entrada e o desentendimento com o colega. "É um jogador de qualidade inquestionável. Eu acho que ele se irritou porque no segundo tempo ele não conseguiu jogar", disse.

"Se você ver o lance, eu pego a bola, depois o corpo desliza e acaba chocando com ele", concluiu Josué.