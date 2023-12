PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols faltando menos de 30 segundos para o fim do jogo, o Atlântico virou contra o Joinville e conquistou neste domingo (17) o título da Liga Nacional de Futsal. O placar de 2 a 1 e foi decretado faltando nove segundos para terminar o jogo realizado em Toledo (PR).

A virada veio num espaço de 18 segundos. William, empatou faltando 27 segundos para o fim, e Neguinho virou com 9 segundos para a partida acabar. Foi o primeiro título da história do Galo de Erechim, que tinha sido três vezes vice.

Roni marcou para o Joinville o gol inaugural ainda no primeiro tempo. O restante do jogo foi emocionante, com o time catarinense segurando os gaúchos (melhor ataque da competição) e buscando contra-atacar a todo momento.

Faltando quatro minutos para o fim, por exemplo, William acertou a trave logo depois de Renatinho tentar encobrir o goleiro rival e perder por centímetros.

A partida seguiu emocionante. Faltando três minutos para o fim, a arbitragem consultou vídeo para verificar possível tiro livre ao Atlântico, mas entendeu que não houve irregularidade.

Mas com 27 segundos para terminar a partida, William Bolt, que estava jogando como goleiro-linha do time gaúcho, bateu firme para igualar, o que levaria o jogo para a prorrogação.

Mas faltando nove segundos para o fim, Neguinho fez o gol que deu o título ao time gaúcho.

Os segundos finais do jogo, após confusão e expulsões, teve o JEC com jogador a mais, mas foi insuficiente. Faltando um segundo, o Joinville ainda esteve perto de marcar.