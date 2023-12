SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Dia agitado para o futebol internacional com o anúncio da Fifa que o 'super' Mundial de Clubes será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho de 2025, e terá os Estados Unidos como primeira sede. A entidade também anunciou o retorno da Copa Intercontinental totalmente reformulada.

Já classificados para este novo Mundial de Clubes, Flamengo, Fluminense e Palmeiras podem ficar até um mês longe dos gramados brasileiros. O novo formato da competição contará com 32 times envolvidos e será realizado a cada quatro anos.

No total, serão seis vagas para a América do Sul, quatro para Ásia, África e América do Norte e Caribe, além de uma para a Oceania e outra para o país-sede.

Os 32 classificados serão divididos em oito grupos de quatro equipes cada. O vencedor de cada chave avança às quartas de final. Depois, jogos eliminatórios irão definir a disputa do título inédito.

Da Europa, Chelsea, Real Madrid e Manchester City também estão garantidos no Mundial de Clubes de 2025. Da Concacaf, Monterrey (MEX), Seattle Sounders (EUA) e León (MEX) serão os representantes. da Ásia, Al Hilal (SAU) e Urawa Red Diamonds (JAP), enquanto Al Ahly (EGI) e Wydad Casablanca (MAR) são os representantes africanos.

A Fifa também anunciou uma nova competição anual de clubes que reunirá os campeões continentais. O torneio será disputado a partir de 2024 com o nome de Copa Intercontinental.

Nessa novacompetição, apenas o campeão da Champions League entra direto na final.

Todos os outros campeões continentais, incluindo o da Libertadores, disputarão um playoff para definirem o outro finalista.

A antiga Copa Intercontinental reunia apenas o campeão da América do Sul e da Europa, em jogo único.

flamengo | futebol | Mundial de Clubes