JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa organizou a fan zone do Mundial de Clubes com uma tela gigante, uma grande área de recreação e uma área em que podem ser usados narguiles.

O QUE ACONTECEU

O local fica no Al-Arbaeen Park, em Al Balad, região histótica e ponto turístico de Jeddah, na Arábia Saudita. Não são cobradas entradas.

Há uma tela de 8m², com uma arquibancada com almofadas e pequenos sofás no gramado.

Havia a transmissão ao vivo do duelo entre Al-Ettifaq, time comandado por Steven Gerrard, e Al-Taawoun, pelo Campeonato Saudita. A equipe do ex-jogador inglês perdeu por 2 a 0.

Algumas pessoas assistiram ao confronto, mas sem compromisso. Havia pais e mães estavam apenas acompanhando os filhos, que estavam na área de recreação. Vale lembrar que o Al-Ettifaq é de Dammam, enquanto o Al-Taawoun é de Buraida.

Uma grande área da fan zone recebeu totó, futebol de mesa, um gol onde era necessário acertar a bola nos locais determinados, um jogo da velha em tela interativa, e um jogo onde os oponentes ficavam sentados um de frente para o outro e tinham de acertar a bola na "embaixo da cadeira" um do outro.

Em Jeddah há divisões bem concretas entre áreas de fumantes e não fumantes em diversos locais.

Na fan zone, quem quisesse, poderia usufruir do narguile. As peças são alugadas por 50 riyals, cerca de R$ 68.

Os narguiles disponíveis são grandes e foram feitos em uma localidade chamada Aman Yemen. Na área de fumantes, a TV disponível era consideravelmente menor.

O local conta ainda com 11 aparelhos de refrigeração para diminuir os efeitos do calor.