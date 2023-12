SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Simone Biles, de 26 anos, revelou ter crescido em um lar adotivo devido ao vício da mãe em drogas e álcool.

A ginasta compartilhou sua história à CNN e em seu Instagram, destacando as dificuldades enfrentadas por crianças adotivas. Simone foi levada para um orfanato aos 3 anos junto com seus irmãos.

Após permanecer no orfanato por três anos, eles foi adotada pelos avós, proporcionando momentos felizes e emocionantes. Simone descreveu a experiência no orfanato como um período de fome, mas também destacou que o momento em que foram adotados pelos avós foi um dos melhores de todos os tempos.

"Fui uma criança adotiva, então conheço algumas das dificuldades pelas quais essas crianças passam. Quando meus irmãos e eu entramos num orfanato, foi porque nossa mãe biológica estava lutando contra o abuso de drogas e álcool. Eu tinha 3 anos", disse Biles.

A ginasta fez um alerta, abordando assuntos sensíveis como dependência de drogas e violência, e orientou as pessoas a procurarem apoio e ajuda em casos semelhantes.

Hoje, Biles ajuda a Friends of the Children, uma organização sem fins lucrativos que fornece mentores para jovens vulneráveis, muitos dos quais estão no sistema de assistência social.