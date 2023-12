ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - A goleira brasileira Jhennifer Oliveira Camargo, do Rodíles, time de futsal da Espanha, morreu na última sexta-feira (15) em meio ao tratamento de um tumor no cérebro.

QUEM ERA JHENNIFER OLIVEIRA

Jhennifer tinha 26 anos, nasceu em Ponta Grossa (PR) e se profissionalizou pelo São José Futsal. Ela foi velada e sepultada na Espanha.

A paranaense era cristã e muito religiosa. "Ninguém explica Deus", diz a frase na bio de seu Instagram. Ela tinha várias postagens exaltando a história de Jesus. Numa das fotos, Jennifer escreveu na legenda: "Deus é a resposta, não importa a pergunta".

Jhenni, como era conhecida pelas companheiras de time, gostava do mar e surfava. Na rede social, ela aparece em várias praias diferentes com pranchas de surfe.

A goleira teve passagem pela seleção brasileira. Em 2020, ela foi campeã do Sul-Americano Sub-20 de futsal, disputado no Chile.

Jhennifer foi contratada para jogar a Segunda Divisão Espanhola pelo Rodiles, equipe da região da Galícia, em 2020. A brasileira teve que pausar a carreira em fevereiro deste ano após ser diagnosticada com câncer.

Ela passou a auxiliar no trabalho das categorias de base do Rodiles. O clube suspendeu todos os jogos previstos para o final de semana devido à morte precoce da goleira.

Em 2018, quando ainda defendia o São José, Jhennifer foi indicada ao prêmio de melhor goleira do mundo, entregue pela revista especializada "Futsal Planet". Ela ficou em quarto lugar.

HOMENAGENS NA ESPANHA

Jhennifer teve o câncer diagnosticado em fevereiro deste ano. Mesmo assim, a brasileira teve o contrato renovado pelo Rodíles.

"Lamentamos informar que, após um ano de luta, Jennifer Oliveira faleceu. Nossa jogadora, goleira, companheira, amiga, família e agora nossa luz", afirma o Rodíles, em nota de pesar.

A morte da jovem goleira brasileira gerou comoção no futsal espanhol. Federações, associações e clubes do masculino e do feminino postaram mensagens de pêsames, com condolências ao Rodíles e à família de Jhennifer Oliveira.