SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians está perto de comprar o zagueiro Lucas Veríssimo.

O Corinthians está perto de fechar um acordo com o Benfica pela aquisição de Lucas Veríssimo. Faltam detalhes.

Lucas Veríssimo deve ser comprado pelo Corinthians por 8 milhões de euros (R$ 43 mi). O contrato será de quatro anos.

O Timão deve pagar o Benfica em três parcelas: 2 milhões de euros no fim de 2024, 3 milhões de euros no fim de 2025 e 3 milhões de euros no fim de 2026. Essa informação foi inicialmente publicada pelo Meu Timão.

Veríssimo estava emprestado pelo Benfica até junho, mas o Corinthians se antecipou para garantir a permanência. O Timão está muito feliz com as condições do negócio e entende que está comprando um zagueiro de seleção brasileira.