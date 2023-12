SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos acertou a contratação do técnico Fábio Carille.

A diretoria do Santos chegou em um denominador em comum para Fabio Carille ter um contrato de dois anos.

O treinador está em São Paulo e chega na Baixada Santista na tarde de terça (19).

A direção santista fez um acordo com o V-Varen Nagasaki, do Japão, para pagar a multa rescisória de cerca de R$ 7,3 milhões. Esse era o entrave que faltava para o acerto.

Pesou a favor de Carille ter feito um bom trabalho no Santos em 2021 e ter vínculo com profissionais que ficarão no clube. O técnico tem ótima relação com Marcelo Fernandes, que deve ser mantido na comissão técnica.

Carille desde o início viu a possibilidade com bons olhos, mas a questão da multa fez a negociação se arrastar. O tema foi discutido até os últimos instantes do acordo, que foi fechado nesta tarde.

A expectativa é que o treinador inicie o planejamento de 2024 nos próximos dias. Ele está no Brasil e estava passando férias antes do acordo com o Peixe em Sertãozinho, sua cidade natal.