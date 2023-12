SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gustavo Scarpa é o nome da vez no radar dos times brasileiros, mas a briga atualmente é forte entre Flamengo e Atlético-MG. Com propostas e conversas pelo jogador, os clubes tentam evitar um leilão no mercado da bola.

O QUE ACONTECEU

As propostas de Flamengo e Atlético-MG são similares. O clube mineiro está um pouco a frente na disputa. As conversas já haviam começado há alguns meses, mas chegaram a travar depois de o jogador dizer que gostaria de ficar fora do país. Inter e Vasco também observam de perto.

A sensação do lado do atleta é que a resolução está próxima. A parte mais difícil é o Nottingham Forest, que pedia inicialmente 6 milhões de euros (R$ 32 milhões na cotação atual). O Atlético-MG ofereceu cerca de 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões).

Um dos entraves principais era a vontade do jogador de permanecer na Europa. Depois de algumas ofertas recusadas, ele já admite retornar, como informado pelo UOL no sábado (16).

O Atlético-MG afirma que não vai entrar em leilão. Com uma concorrência financeira forte do Flamengo, o clube sabe que não tem condições de esticar tanto a corda. O pensamento é parecido do lado rubro-negro, que tem teto de R$ 160 milhões em contratações e fez um alto investimento em De La Cruz (cerca de R$ 79 milhões). Léo Ortiz é outro que está próximo de acertar.

CONCORRÊNCIA E TRUNFOS

O Flamengo tenta convencer Scarpa a aceitar o projeto. A quantidade de competições e a chance de voltar ao radar da seleção podem ajudar.

Tite levou Scarpa pela primeira vez à seleção brasileira em 2017. O meia também esteve na pré-lista de 55 nomes da Copa do Mundo, mas não entrou. Entretanto, ele foi elogiado pelo treinador, que gosta das características dele no campo.

Algo que pode atrapalhar é a concorrência. Tite teria Arrascaeta, De La Cruz, Gerson e, caso acerte a renovação, Everton Ribeiro para o setor além do ex-Palmeiras.