PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Valencia e Betis, ambos da Espanha, sondaram a situação do zagueiro Vitão, do Inter.

Os dois clubes procuraram o estafe do jogador de olho na contratação dele no meio de 2024, quando encerra o vínculo com o Colorado. Vitão foi um dos destaques do Internacional no Brasileiro, a exemplo do que ocorreu na temporada passada.

O jogador atua no Colorado emprestado pelo Shakhtar Donetsk escorado na resolução da Fifa sobre clubes de Ucrânia e Rússia durante o conflito entre os países. Quando acabar o empréstimo, em julho do ano que vem, o defensor de 23 anos também ficará sem vínculo com o time de Donetsk e estará livre para negociar seu próximo destino.

Ainda que não precise comprar direitos de outro clube, o interessado em Vitão deverá adquirir a fatia de seus direitos econômicos que pertence ao próprio atleta. O valor estipulado para isso gira em torno de 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões na cotação atual).

Vitão poderá assinar um pré-contrato a partir do começo do ano.

INTER SE DIZ SEGURO

Segundo apurou o UOL, o Inter trata a situação com tranquilidade e se diz seguro em conseguir a permanência dele. O clube encara com naturalidade a aproximação de clubes do exterior.

Vitão ?sempre que teve chance de deixar o Inter? se disse satisfeito em Porto Alegre e fez sua parte para seguir no Colorado. Nos bastidores, o clube também trabalha para garantir sua sequência em Porto Alegre.