SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos oficializou por meio de suas redes sociais o técnico Fábio Carille.

Carille chegou a Santos na manhã desta terça-feira (19) para assinar contrato de duas temporadas com o clube. Essa é a segunda passagem do treinador pela Baixada Santista.

O treinador foi um nome unânime na diretoria, que avaliou bem o trabalho de Carille no segundo semestre de 2021. O técnico trabalhou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e, na época, salvou o Santos.

Com a queda para a série B, o Santos entende que Carille é o nome ideal para reestruturar o time com a folha de pagamento curta. O Peixe pretende enxungar seu elenco em mais da metade.

Aos 50 anos, o treinador estava no V-Varen Nagasaki, do Japão, desde 2022, e topou o desafio assim que recebeu o contato do clube santista.

O presidente Marcelo Teixeira fez uma publicação em suas redes para dar as boas-vindas antes mesmo da oficialização do clube.