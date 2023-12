SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A justiça espanhola divulgou na manhã desta quarta (20) a data para o julgamento de Daniel Alves pela acusação de agressão sexual de uma jovem na boate Sutton.

O julgamento do jogador brasileiro será realizado nos dias 5, 6 e 7 de fevereiro de 2024, às 10h (horário local - 14h horário de Brasília).

"A secção 21 do Tribunal de Barcelona anunciou nesta quarta a data do julgamento do jogador de futebol acusado de agressão sexual a uma mulher, fatos que alegadamente ocorreram em dezembro de 2022 numa discoteca de Barcelona", diz o comunicado.

A advogada da mulher que acusa Daniel Alves de agressão sexual formalizou à Justiça o pedido de 12 anos de prisão ao jogador, em caso de condenação. O pedido foi enviado à Justiça Espanhola no último dia 5 de dezembro.

Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro, acusado de ter estuprado uma mulher de 23 anos na boate Sutton, em Barcelona, no dia 30 dezembro do ano passado.

O jogador já prestou dois depoimentos à Justiça espanhola, aos quais o UOL teve acesso. O antigo advogado do brasileiro, Cristóbal Martell, entrou com três recursos à prisão, todos negados pela Justiça.

A advogada da mulher que acusa Daniel Alves, Ester García López, falou com exclusividade ao UOL em janeiro. Ela disse que a vítima, cujo nome não será divulgado, não quer a indenização à qual terá direito em caso de condenação. "Quero prisão", teria dito a jovem.