JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense conheceu o adversário da final do Mundial de Clubes e terá o Manchester City pela frente. Mas o que os integrantes do clube inglês sabem sobre o Tricolor?

O técnico Pep Guardiola e os jogadores falaram após o triunfo sobre o Urawa Red, do Japão.

De "assisti um pouco" a "escola brasileira", eles opinaram sobre o time das Laranjeiras.

*

O QUE ELES FALARAM

Ake

"Assisti um pouco. Nos próximos dias, vamos focar nisso e nos preparar para o jogo", afirmou, na zona mista.

"Tenho experiência jogando contra Marcelo e também Felipe Melo, são jogadores experientes que já jogaram essas competições no passado. Vai ser um grande jogo, o Fluminense tem grandes jogadores, que podem fazer qualquer coisa a qualquer momento."

Bobb

"Eles são um bom time. Nós ainda não olhamos muito para eles porque tínhamos o jogo desta quarta-feira (20) para nos prepararmos. Mas tenho certeza que vamos focar neles e ver o que eles têm."

"[Jogadores brasileiros] São ótimos. Há muitos fãs brasileiros aqui. Eles têm bons jogadores jovens."

Rodri

"Nós vimos o primeiro jogo, sabemos como as equipes brasileiras são. Eles têm muito esforço e qualidade. Então, sim, nós temos de ficar atentos a isso e tentar fazer o nosso melhor. Especialmente se quisermos vencer."

Pep Guardiola

"Está muito bem, é o futebol brasileiro de muito tempo. Sempre lembro do meu pai, me dizia que os brasileiros jogam de forma bem lenta, todos juntos com a bola, passes curtos e de repente, no último momento, arrancam rapidamente. E parece que é a essência", disse à TV Globo.

"É a escola brasileira. Jogam muito bem com a bola, se juntam muito, têm jogadores de muita qualidade: André, Ganso... Tenho uma vaga ideia. A partir desta quinta-feira (21) (quarta), vou me concentrar no Fluminense para ver o que temos que fazer", completou.