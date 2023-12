RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco já comunicou oficialmente a saída do atacante paraguaio Sebástian e do zagueiro Robson, que não terão seus contratos renovados. A barca cruzmaltina, porém, tem espaço para mais gente e algumas vagas já estão reservadas.

Outro que já foi comunicado que não terá o contrato renovado é o atacante Alex Teixeira, revelado nas categorias de base do Vasco. O clube investirá no setor e entende que o jogador de 33 anos não terá espaço.

O zagueiro Miranda e o lateral direito Gabriel Dias deverão não devem estender seus vínculos. O primeiro também foi revelado nas categorias de base do clube e o segundo conviveu com muitas lesões.

O atacante Figueiredo tem propostas do exterior e o Vasco avalia uma venda.

Gabriel Pec e o lateral esquerdo Lucas Piton estão valorizados no mercado, mas o clube cruzmaltino só irá vendê-los se entender que há propostas vantajosas.

VASCO QUER RENOVAR COM QUATRO

O Vasco quer renovar com quatro jogadores que estão em fim de contrato: o goleiro Ivan, o lateral direito Paulo Henrique, o zagueiro Maicon e o meia Praxedes.

Ivan, porém, prefere mudar de ares para ser titular, já que foi reserva de Léo Jardim durante toda a temporada e pouco atuou. O Santos tem interesse em sua contratação.

Paulo Henrique foi um dos grandes destaques do Vasco na reta final do Brasileiro e terminou o ano em alta. Ele estava emprestado pelo Atlético-MG, mas sem uma opção de compra estipulada, o que faz o Cruzmaltino ter que ir ao mercado pelo jogador. O clube vascaíno, porém, está otimista com sua permanência.

O zagueiro Maicon também agradou e deverá renovar seu contrato por um ano.

O meia Praxedes é homem de confiança do técnico Ramón Díaz, mas tem a negociação mais complicada. Ele estava emprestado pelo Red Bull Bragantino, que estipulou a venda dele em 5 milhões de euros (cerca de R$ 26 milhões). O Vasco tenta reduzir essa pedida para comprá-lo.

Já no caso do volante Zé Gabriel, a situação está sendo avaliada, mas o jogador dá preferência pela permanência em São Januário.

ROSSI, A PRINCÍPIO, FICA

O atacante Rossi, a princípio, fica. O jogador tinha contrato até o fim deste ano, mas atingiu uma cláusula de jogos que permite uma renovação automática.

A diretoria ainda está fazendo a reestruturação para a temporada e, a depender da montagem, ele pode ser negociado. O atacante, no entanto, tem o desejo de permanecer.