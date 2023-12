Os Jogos mais esperados em dezembro de 2023

Todos os anos a comunidade gaming é presenteada com vários jogos, seja através das conferências da Bethesda, Blizzcon, E3, Xbox ou até mesmo de grupos Indie que também não costumam desapontar. Este 2023 não vai ficar para trás, neste artigo vamos falar dos jogos mais esperados pela comunidade em dezembro, perceber um pouco quais são as equipas que estiveram envolvidas no desenvolvimento deles, entender o que esses jogos vão ter para oferecer assim como também as plataformas onde vão poder ser jogados.

Por norma as companhias envolvidas neste processo são sempre as empresas desenvolvedoras “Triple A”, mas este ano temos algumas surpresas de empresas mais pequenas que prometem emoção, talvez não tanta emoção como jogar no casino portugal mas parece prometer que não vai ficar muito atrás.

Avatar: Frontiers of Pandora

Prestes a ser lançado no dia 7 de dezembro, Avatar: Frontiers of Pandora é um dos jogos mais esperados para dezembro, isto tudo porque foi prometido pela empresa desenvolvedora gráficos incríveis e uma jogabilidade insana. A desenvolvedora, Ubisoft, já conhecida pelos seus incríveis sucessos que a precedem como Assassins Creed, Rainbow 6, Far Cry entre outros, indica que o jogo estará disponível nas seguintes plataformas:

PC



Xbox



PlayStation 5

O jogo vai ter um mundo aberto, vai ser em primeira pessoa e promete muita ação, dragões místicos, florestas e cenários incríveis. De momento já é possível encomendar o jogo através da opção de Pre-order no site oficial da Ubisoft.

Fallout 76: Atlantic City

Espera-se ser lançado a 5 de dezembro, desta vez o entorno será sobre uma expedição. Uma vez chegando à Atlantic City os jogadores vão ter que se ambientar aos novos inimigos e facções que existem na área e no meio disso tudo ainda vão ter a oportunidade de explorar uma cidade com um cenário pós-apocalíptico onde é possível encontrar vários tipos de atividades, entre elas casino como é comum na saga de Fallout, embora o casino do jogo não promova uma experiência tão satisfatória como a das raspadinhas online não deixa de ser uma atividade a não perder.

A desenvolvedora, Bethesda, já é conhecida por outros jogos que surpreenderam a comunidade no passado como Doom, Skyrim, Dishonored e até mesmo mais recentemente Starfield, um sucesso que saiu neste ano, por isso a comunidade já sabe que pode esperar mais uma obra de arte.

Embora no futuro seja costume haver adaptações ou crossplay de umas plataformas para outras, de momento só será possível jogar nas seguintes plataformas:

Xbox



PlayStation 5

É tudo uma questão de tempo até a equipa conseguir adaptar o jogo completamente para os entusiastas de computador.

The Day Before

Este é um jogo que tem dado que falar à comunidade, o lançamento é esperado para o dia 7 de dezembro, no entanto, pela empresa desenvolvedora não ser tão conhecida, Fantastic, a comunidade não sabe bem ao certo o que esperar, de momento já foram lançados alguns trailers que deram ao público várias expectativas. De momento parece que se pode esperar bons gráficos, o título do jogo sugere uma boa história, acredita-se que o enredo do jogo seja bom, mas não se sabe bem ainda ao certo sobre como realmente vai ser a sensação de jogabilidade.

Embora o jogo seja esperado pela comunidade inteira, inicialmente só estará disponível para computador, no entanto, acredita-se que dependendo das notas atribuídas pela comunidade, existe uma alta probabilidade da equipa fazer uma adaptação para a Xbox e PlayStation 5.

SteamWorld Build

Não por último, mas sim por primeiro, SteamWorld Build vai ser o primeiro jogo a sair no dia 1 de dezembro. De momento a situação é relativamente semelhante à de “The Day Before” as empresas desenvolvedoras não são propriamente as mais conhecidas, The Station e Thunderfull Group, isto dito embora a empresa Thunderfull Group já tenha participado em alguns projetos conhecidos como Lego Bricktales.

Segundo os trailers, o jogo promete ter uma experiência satisfatória no que trata a jogabilidade, gráficos estilo cartoon, músicas e um ambiente estilo velho oeste, mas isto tudo numa ótica em que robôs e fábricas vão ser o foco principal. No meio destes jogos todos e outros que não foram mencionados neste artigo esta empresa foi a que mais se preocupou com que toda a comunidade tivesse a oportunidade de experimentar o jogo, estas são as plataformas em que o jogo estará disponível a partir do dia 1 de dezembro:

PC

PlayStation 4 /

5Xbox

Switch.

Embora essas tenham sido as plataformas principais a ser escolhidas como público alvo, nada impede a companhia de fazer o lançamento para telemóvel no futuro. Esperamos que 2024 nos traga lançamentos ainda mais incríveis que os de 2023!