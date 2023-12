JEDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - Haddaf, a mascote do Mundial de Clubes 2023, é um gato da areia, mas os felinos não estão apenas nos cartazes promocionais do torneio. Em uma caminhada por Jeddah, na Arábia Saudita, é possível ver gatos em diversas ruas e localidades.

Em um passeio por Jeddah, é possível ver diversos gatos na rua e em variados pontos. Um deles, incluive, na Fifa Fan Zone de Al Balad.

O gato, no islamismo, é um animal admirado pela limpeza, e os muçulmanos podem ter em casa. Em linhas gerais, os cachorros são usados mais para caça ou segurança. Apesar disso, há pessoas que tem cachorros como pets.

Muitos gatos são abandonados ou fogem. O tema já causa certa preocupação, e algumas ONG's e grupos de adoção foram criados devido ao aumento dos felinos nas ruas.

Em Al Balad, região história da cidade, há caixas com rações. As peças tem o símbolo do Ministério da Cultura.