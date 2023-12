SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al Hilal venceu o Abha por 7 a 0 nesta quinta-feira (21), no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, em partida pela 18ª rodada do Campeonato Saudita.

Os gols foram marcados por Sergej Milinkovic-Savic (três vezes), Aleksandar Mitrovic, Salem Al-Dawsari, Mohammed Kanno e Rúben Neves. O volante sérvio fez aos 18 do primeiro tempo, aos 34 e aos 51 do segundo. Os outros atletas balançaram as redes aos 25 da etapa inicial, aos 27, 38 e 40 da etapa final, respectivamente.

Mitrovic igualou Cristiano Ronaldo na artilharia do Saudita. O centroavante do Al Hilal anotou seu 16º gol em 16 jogos, uma partida a mais em relação ao português do Al Nassr.

O Al Hilal chegou a 50 pontos, 13 a mais em relação o vice-líder Al Nassr ?que tem dois jogos a menos. O Abha segue na 16ª e antepenúltima colocação, com 14 pontos.

O time de Jorge Jesus volta a campo na semana que vem (29), quando visita o Al Fayha. Já o Abha enfrentará o Al-Raed, na mesma data.

COMO FOI O JOGO

O Al Hilal demonstrou por que está invicto desde a primeira rodada do Saudita. O time de Jorge Jesus dominou o jogo do início ao fim.

Milinkovic-Savic abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Mitrovic converteu pênalti aos 25 e ampliou.

No segundo tempo, o Al Hilal ampliou sua vantagem com gols de Al-Dawsari, Milinkovic-Savic (novamente), Kanno e Rúben Neves, em bela cobrança de falta.

Milinkovic-Savic deu ponto final ao jogo aos 51 minutos. O volante sérvio marcou de cabeça e definiu a vitória por 7 a 0.