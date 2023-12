RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco acertou a renovação de contrato do zagueiro Maicon por um ano e definiu que o atacante Alex Teixeira não permanecerá no clube a partir de 2024.

Maicon superou a desconfiança em sua chegada e se tornou um dos pilares da equipe na campanha de recuperação vascaína que culminou na permanência na Série A. O experiente defensor virou titular absoluto e um dos principais líderes do elenco.

Já Alex Teixeira foi pouco aproveitado na temporada e Ramón Díaz e sua comissão técnica entenderam que ele teria pouco espaço a partir do ano que vem.

CARINHO COM TEIXEIRA

O Vasco, porém, trata a saída de Alex Teixeira com muito carinho e deve fazer um anúncio de despedida especial ao jogador, diferentemente do padrão que tem sido feito nas outras saídas que já aconteceram, como do atacante Sebástian, do zagueiro Robson e do lateral direito Gabriel Dias.

O time cruzmaltino é grato pelo esforço que o "cria" fez para voltar ao clube que o revelou e por ter sido importante em alguns momentos da Série B, como nos jogos contra Operário e Sport.

Alex Teixeira também era muito querido internamente e abraçou algumas causas de funcionários do clube. O jogador também era um dos melhores amigos do francês Payet.

VASCO TEM "ARRUMADO A CASA" E QUER FAZER DIFERENTE

O Vasco quer fazer diferente em 2024 e tem adotado o silêncio no planejamento. A estratégia é primeiro "arrumar a casa" para depois ir ao mercado de maneira cirúrgica e apresentar novidades em janeiro, com contratações que façam sentido e cheguem para agregar.

Desta maneira, iniciou demitindo o ex-diretor de futebol Paulo Bracks e muitos funcionários dos departamentos de futebol profissional e da base.

Alexandre Mattos foi contratado para o lugar de Bracks e tem comandado uma considerável reformulação no setor.

O novo diretor de futebol acertou a permanência do técnico Ramón Díaz e já definiu as saídas de Alex Teixeira, Sebástian, Robson e Gabriel Dias. Outros jogadores também deverão sair nos próximos dias.

Em paralelo, o dirigente negocia as renovações do lateral direito Paulo Henrique, do meia Praxedes e do volante Zé Gabriel.