JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - Nino, do Fluminense, defendeu em entrevista após a derrota para o Manchester City por 4 a 0 na final do Mundial de Clubes da FIFA o fato da equipe não abrir mão do estilo de jogo imposto por Fernando Diniz ao time durante a temporada.

O QUE ELE DISSE?

Não poderia abrir mão

"Tudo o que a gente conquistou neste ano foi devido às nossas convicções. Em momento algum a gente saiu das nossas características. Em um momento do ano, a gente precisava reverter um resultado e a gente conseguiu golear um rival na final pelas nossas características. A gente não poderia abdicar das nossas ideias".

Estão acostumados

"A gente jogou contra o melhor time do mundo. Um time preparado para jogar grandes jogos, estão acostumados com esse momento. A gente sabia que ia ser muito difícil".

Todo mundo esteve junto

"É difícil falar um fator só do jogo que decidiu o resultado. O jogo passa por muitos momentos. Em alguns, estivemos melhores no jogo. Faz parte, faz parte. Tivemos um ano maravilhoso, um ano mágico e nada vai apagar o que fizemos até aqui. Jogamos com muita vontade, com entrega. Todo mundo esteve junto o tempo todo e é isso que conta no final".

A PARTIDA

O Fluminense de Fernando Diniz não conseguiu se agigantar nesta sexta-feira (22) diante do Manchester City de Pep Guardiola, foi goleado pelos ingleses por 4 a 0 na Arábia Saudita e adiou o sonho de vencer o Mundial de Clubes.

O título é o 11° seguido de um europeu no torneio. O Corinthians de Tite, em 2012, foi o último vencedor sul-americano ao superar o Chelsea. Desde então, Atlético-MG, Grêmio, Flamengo e Palmeiras representaram o futebol brasileiro antes do Flu nesta temporada.