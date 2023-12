SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou na tarde desta sexta-feira (22) a renovação de contrato do atacante Lucas até o final de 2026.

Lucas é o presente de Natal ao torcedor. O clube postou um emoji de Papai Noel e utilizou o tema também no vídeo oficial do anúncio da permanência do atacante.

A renovação já estava encaminhada há algum tempo. O São Paulo admitia otimismo desde a conquista da Copa do Brasil e na festa do título o camisa 7 falou pela primeira vez que as chances de seguir no clube eram grandes.

Contrato curto acabou premiando os dois lados. O time tricolor fez uma aposta ao fazer um contrato curto com o jogador que estava livre no mercado após deixar o Tottenham (Inglaterra). A ideia era que Lucas recuperasse seu bom futebol e ficasse livre para decidir seu futuro no fim do ano. Lucas decidiu e optou por seguir no São Paulo.