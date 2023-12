JIDDAH, ARÁBIA SAUDITA (UOL/FOLHAPRESS) - Grealish passou pela zona mista "escoltado" pelos companheiros de Manchester City, inclusive Haaland. A cena aconteceu após a confusão ao fim da decisão do Mundial de Clubes, contra o Fluminense.

Quando Grealish passou pelos jornalistas, alguns companheiros o protegiam como seguranças. Bernardo Silva e Haaland estavam entre eles.

Os jogadores do City brincaram sobre a confusão que aconteceu ao fim do jogo, e passaram rindo pelo local.

O goleiro Ederson atendia aos veículos de imprensa brasileiros e caiu na gargalhada ao ver a cena. "Até me perdi no que eu estava falando. Eles estavam de segurança do Grealish por causa da confusão no fim do jogo", disse o goleiro.

O jogador do City brigou com Felipe Melo pouco após o fim do jogo. Ele foi bastante criticado pelos tricolores.