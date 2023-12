SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou a permanência do goleiro João Paulo para a disputa da Série B de 2024.

O goleiro aceitou reduzir o seu salário para permanecer. Segundo apurou o UOL nesta semana, ele aceitaria receber cerca de R$ 350 mil, que é o teto que o Santos está disposto a pagar. O Peixe não informou qual será o salário exato do jogador.

João Paulo tinha três propostas para deixar o Santos. No anúncio, o Santos valorizou o "comprometimento e respeito" do goleiro.

A exemplo do meio-campo Tomás Rincón, o goleiro João Paulo se integrou à nova política salarial do Santos FC, aceitando reduzir o seu salário. A decisão de João Paulo demonstrou comprometimento e respeito com o Clube, pois ele tinha três propostas e decidiu ficar na Vila Belmiro. Santos, em nota oficial

Recentemente, Grêmio e Bahia demonstraram interesse na contratação do goleiro. As duas equipes jogarão a Série A em 2024.

Apesar do "novo contrato", João Paulo segue com vínculo vigente até 2027. Ele havia acertado sua renovação no começo deste ano.

Com a renovação, João Paulo deixa de ser uma incógnita no Santos para 2024. O elenco passa por uma reformulação grande visando a próxima temporada, a primeira na segunda divisão.