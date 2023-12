RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A denúncia foi formalizada nesta semana, mas anteriormente Gabigol teve a oportunidade de apresentar suas alegações sobre a acusação de tentativa de fraude em exame de doping.

A defesa considera que nenhuma das condutas de Gabigol caracteriza fraude. As ações contestadas pelo atacante foram descritas pelos oficiais de controle de doping e constam na denúncia

O lado de Gabigol diz que não houve qualquer erro de procedimento do jogador na entrega do frasco após a coleta da urina.

A defesa do atacante afirma que a entrega do frasco aberto é crucial porque os fiscais podem conferir o conteúdo e depois lacrar o vaso.

Os advogados afirmam que, se a entrega do frasco tivesse sido em desacordo com as normas técnicas, os oficiais de controle deveriam recusar a entrega e exigir nova coleta. Mas isso não aconteceu.

Os vasos coletores não deveriam, segundo a defesa, estar expostos e de fácil acesso. A defesa afirma que eles não estavam bem cuidados pelos oficiais.

As alegações não foram suficientes para impedir que a denúncia contra o jogador fosse formalizada. No julgamento, a defesa poderá reforçar o que já falou e apresentar novos elementos para livrar o jogador da punição. O artilheiro pode pegar quatro anos de gancho

O TIMING PARA O EXAME

Os advogados de Gabigol entendem que eventual tratamento desrespeitoso do jogador com os oficiais não deve entrar em discussão, já que isso não é passível de punição pelo Código Brasileiro Antidopagem.

O treino no qual Gabigol e outros jogadores foram alvos do exame surpresa foi na véspera do jogo de volta da final do Carioca. O Fla perderia a partida por 4 a 1. Três dias antes, o Flamengo tinha ido a Quito, no Equador, jogar contra o Aucas pela Libertadores. Perdeu por 2 a 1.

Um aspecto, segundo a defesa, é que seria mais recomendado fazer o teste de doping outro dia, já que a concentração de hemácias ainda não teria voltado ao normal. Gabigol se sente incomodado quando faz os testes porque acha que é mais visado que outros jogadores.