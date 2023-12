SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luisa Baptista, triatleta brasileira, foi atropelada enquanto treinava nesta manhã de sábado (23).

A atleta pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329) quando um carro colidiu frontalmente com a bicicleta dela. A estrada costuma ser utilizada para treinos, pois é vazia.

Luisa está em estado gravíssimo e está em cirurgia. Ela sofreu um pneumotrauma; fraturas na costela, clavícula e perna; e traumatismo craniano.

O UOL apurou que ela foi atendida na Santa Casa de São Carlos e transferida para o Hospital da Unimed. Esperam conseguir estabiliza-la para transferir para um hospital maior.

O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo a EPTV, afiliada da TV Globo, um motociclista também foi atingido e levado com ferimentos de média complexidade.

Estou conversando com os pais dela, o médico do COB Rodrigo Sasson já está em contato com o hospital para acompanhar, estamos preocupados, a situação não está sob controle e estamos rezando para tudo dar certo Marco La Porta, vice-presidente do COB e ligado à Confederação Brasileira de Triatlo