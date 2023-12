SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luisa Baptista, triatleta brasileira, foi atropelada enquanto treinava nesta manhã de sábado (23).

A atleta pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329) quando um carro colidiu frontalmente com a bicicleta dela. A estrada costuma ser utilizada para treinos, pois é vazia.

Luisa está em estado gravíssimo e está em cirurgia. Ela sofreu um pneumotrauma, fraturas na costela, clavícula e perna, e traumatismo craniano.

A reportagem apurou que ela foi atendida na Santa Casa de São Carlos e, depois de ser estabilizada, foi transferida para um hospital maior, da Unimed.

O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo o Sesi São Carlos, "um carro que vinha pela pista colidiu de frente com a bicicleta em que a atleta estava e o motorista fugiu do local sem prestar socorro".

"Estou conversando com os pais dela, o médico do COB Rodrigo Sasson já está em contato com o hospital para acompanhar, estamos preocupados, a situação não está sob controle e estamos rezando para tudo dar certo", afirma Marco La Porta, vice-presidente do COB e ligado à Confederação Brasileira de Triatlo.

QUEM É LUISA BAPTISTA

A triatleta foi campeã no individual e na categoria mista, nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.

Foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título nessa modalidade.

É prata (2018) e bronze (2017) em duas etapas da Copa do Mundo de Triatlo.

Ela representou o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e nas Olimpíadas de Tóquio.

NOTA DO SESI SÃO CARLOS

I"nformamos que a atleta de Triatlhon Luísa Batista, da equipe do SESI São Carlos, sofreu um acidente quando estava em treinamento na manhã deste sábado, 23 de dezembro, numa estrada no distrito de Santa Eudoxia. Um carro que vinha pela pista colidiu de frente com a bicicleta em que a atleta estava e o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Luísa está internada na Santa Casa de São Carlos. O SESI São Carlos esta prestando toda a assistência à atleta e sua família."