- Brasileiro sub-20 abre temporada 2024 do futebol feminino

A temporada 2024 do futebol feminino do Brasil já tem data para começar. A bola começa a rolar no dia 7 de fevereiro, com a disputa do Brasileiro sub-20, informou a Confederação Brasileira de Futebol na última sexta-feira (22).

O torneio de base, que abrirá a temporada, será disputado até o dia 24 de julho. Já a primeira equipe a levantar um troféu na temporada será conhecida no dia 18 de fevereiro, quando será disputada a final da Supercopa Feminina. A competição terá início no dia 11 de fevereiro.

Segundo a CBF, “os campeonatos estaduais contarão com um período protegido de setembro a dezembro de 2024, sendo facultado a cada Federação a utilização das datas indicadas nesse calendário”.

Calendário do futebol feminino em 2024:

Supercopa Feminina - 11 a 18 de fevereiro

Brasileiro Feminino A-1 - 17 de março a 22 de setembro

Brasileiro Feminino Sub-20 - 7 de fevereiro a 24 de julho

Brasileiro Feminino A-2 - 13 de abril a 20 de julho

Brasileiro Feminino A-3 - 30 de março a 29 de junho

Brasileiro Feminino Sub-17 - 27 de julho a 17 de agosto

Liga de Desenvolvimento Feminina Sub 16 e Sub 14 - 1 a 7 de abril

