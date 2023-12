SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A triatleta brasileira Luisa Baptista está internada em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, no interior de São Paulo, depois de ser atropelada enquanto pedalava no fim da manhã. O quadro ainda é grave, mas mais animador do que quando ela chegou ao hospital.

Luisa sofreu múltiplas fraturas, em diferentes partes do corpo. Ela tem lesões torácicas, em vários arcos costais, e em ossos da mão. A situação mais grave é na tíbia e na fíbula, ossos da perna.

Foram horas dos médicos tentando conter hemorragias, o que foi alcançado. As fraturas na tíbia e na fíbula foram estabilizados e, de acordo com o que apurou a coluna, ela teve uma "melhora importante" e os medicamentos começaram a ser reduzidos.

Quando Luisa chegou ao hospital, perto da hora do almoço, o quadro era considerado gravíssimo, como contou o UOL Esporte. A situação agora já é mais animadora, porém. Ela deve passar a noite na UTI, para amanhã realizar novos exames, incluindo uma tomografia. Ela utilizava capacete na hora do acidente, e isso ajudou a protegê-la.

Os primeiros relatos davam conta de que um carro entrou na contramão na Estrada Municipal Abel Terrugi e atingiu Luisa e um motoqueiro, que não teve ferimentos mais graves. A polícia trabalha com a informação, porém, que não houve envolvimento de outro veículo, apenas o choque entre a moto e a bicicleta.

Atleta do Sesi-SP, ela estava oficialmente de férias, mas aproveitou o sábado pela manhã para pedalar com um grupo da região, que incluia o colega de seleção brasileira Manoel Messias e com o veterano Reinaldo Colucci, que estavam mais à frente na estrada na hora do acidente.