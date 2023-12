MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Conor McGregor e Cristiano Ronaldo 'discutiram' sobre quem tem o melhor relógio.

O astro do MMA e o jogador de futebol português, atacante do Al-Nassr se encontraram no "The Day of Reckoning" em Riad, na Arábia Saudita, no sábado (23).

Os dois foram filmados no momento em que o irlandês propôs uma "disputa" de quem tinha o relógio mais luxuoso do evento. "Quem vai vencer essa?", brincou McGregor.

Na principal luta da noite, Joseph Parker venceu Deontay Wilder por decisão unânime (118-111, 118-110, 120-108) em luta de pesos pesados.

Antes da 'discussão' CR7 até tentou manter a postura, mas logo caiu na risada ao ouvir McGregor conversando com outras pessoas.

CRISTIANO RONALDO PUBLICA ENCONTRO

O jogador postou, em suas redes sociais, um registro da noite onde aparece ao lado de McGregor. Cristiano destacou "visão e execução inigualáveis".

Criatiano volta a campo no pelo Al-Nassr no dia 26 de dezembro, contra o Al-Ittihad, pela 17ª rodada do Campeonato Saudita.