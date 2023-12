SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Santos quer manter Joaquim para 2024, mas deve receber propostas pelo zagueiro.

Joaquim foi um dos principais destaques do Santos no segundo semestre desta temporada. Mesmo com o rebaixamento, o defensor cresceu de rendimento sob o comando do técnico Marcelo Fernandes.

Seguro na defesa, Joaquim ainda foi decisivo no ataque. O zagueiro de 24 anos fez um gol e deu quatro assistências no Brasileiro.

Em alta no mercado, o zagueiro recebeu novas sondagens nesta janela. O Krasnodar, da Rússia, é um dos interessados.

A diretoria, porém, não pretende se desfazer do zagueiro. O Santos deve priorizar a manutenção de Joaquim a pedido do técnico Fábio Carille e só negociará se a proposta for decisiva para o orçamento de 2024.

Joaquim foi comprado por R$ 16,7 milhões ao Cuiabá no início do ano. Com contrato até dezembro de 2026, o zagueiro fez 39 jogos na temporada.