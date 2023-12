SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A triatleta Luisa Baptista, 29, foi transferida ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP via transporte aéreo na noite deste domingo (24).

Campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, Luisa foi atropelada por uma moto enquanto pedalava pela rodovia municipal Abel Terrugi (SCA-329), no sábado.

Segundo novo boletim médico divulgado pela Santa Casa de São Carlos na madrugada desta segunda (25), a esportista teve uma "melhora importante" no quadro após ser submetida à terapia de circulação extracorpórea. O equipamento foi levado a São Carlos pela equipe do HC.

O hospital informou que Luisa está na UTI do Instituto Central do complexo, em São Paulo, e não deu mais detalhes sobre o estado de saúde da atleta até a publicação deste texto.

No domingo, o que mais demandava atenção eram a coagulação e o pulmão, de acordo com a Santa Casa.

A triatleta, que defende o Sesi-SP, deu entrada no hospital de São Carlos com politrauma grave, com lesões no pulmão direito, e fraturas em vários arcos nas costas e na perna direita.

Segundo a Polícia Civil, o homem que atropelou Luisa não tinha carteira de habilitação, e a moto foi apreendida. O boletim de ocorrência foi registrado como lesão corporal culposa. A rodovia é esvaziada e costuma ser utilizada para treinos.

A triatleta foi campeã no individual e na categoria mista nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título no triatlo.

Luisa também conquistou prata (2018) e bronze (2017) em duas etapas da Copa do Mundo de triatlo e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.