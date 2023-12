RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Gabigol está em movimento no Natal ?mas isso não tem a ver com o mercado de transferências ou o processo no Tribunal de Justiça Despostiva Antidopagem (TJD/AD).

Valdemir, pai do jogador, postou um vídeo para mostrar que não há descanso, mesmo no dia natalino.

Gabigol apareceu fazendo exercícios musculares e de equilíbrio.

"Muitos falam, poucos sabem. Natal de muito trabalho", escreveu o pai de Gabigol em uma publicação nas redes sociais.

Na véspera, Gabigol apareceu jogando futmesa com a skatista Letícia Bufoni.

O ASSUNTO É GABIGOL

Gabigol esteve no noticiário nos últimos dias por causa do interesse do Corinthians em sua contratação.

O jogador tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, mas virou reserva de Pedro desde a chegada do técnico Tite.

Além disso, Gabigol contou que jogou 2023 quase todo com uma lesão muscular. Submetido a um procedimento no adutor da perna direita, ele está em fase de recuperação.

Além disso, o jogador virou na semana passada alvo de uma denúncia por tentativa de fraude em um exame de doping.

O relato dá conta, por exemplo, de que Gabigol tentou esconder a genitália durante a coleta de urina feita em abril de 2023. Ele nega que tenha tentado burlar o exame.