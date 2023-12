PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Ex-jogador do Santos, o meio-campista Carlos Sánchez se despediu do Peñarol (Uruguai) e está livre no mercado da bola.

Aos 39 anos, o jogador deu adeus ao clube uruguaio com uma postagem no Instagram. "Obrigado, povo carbonero (como é chamada a torcida do Peñarol), pelo carinho. Me entreguei ao máximo por essas cores. Desejo a vocês o melhor, sempre", publicou o jogador. Foram quatro gols em 23 jogos pela equipe.

Sánchez está com 39 anos e não deu indícios sobre o futuro. O jogador poderá se aposentar, ou ainda buscar uma nova equipe para seguir carreira.

Além do Santos, ele foi figura importante no River Plate, pelo qual conquistou a Libertadores, e ainda jogou no Monterrey e no Puebla, no México, no Godoy Cruz, da Argentina, e no Liverpool, do Uruguai.

Ele é irmão de Nico De la Cruz, que defenderá o Flamengo na temporada 2024, e também tem passagem pela seleção do Uruguai.