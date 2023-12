SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Marcos Leonardo, do Santos, recusou uma proposta do Sfaxien, da Tunísia.

Marcos Leonardo foi surpreendido ao receber uma oferta da Tunísia. Os representantes nunca haviam negociado com um clube deste país.

A proposta era de empréstimo, com opção de compra. O Sfaxien alegou que o futebol está em desenvolvimento franco no norte da África e o santista seria a estrela do projeto.

Os agentes de Marcos Leonardo agradeceram, mas recusaram prontamente. O objetivo é levar o centroavante de 20 anos para um grande centro da Europa.

O Sfaxien deve buscar outros atletas na América do Sul, mas Marcos Leonardo não será um deles.