SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No duelo dos ex-parceiros Benzema e Cristiano Ronaldo, melhor para o português: o A -Nassr não titubeou diante de um estádio lotado do Al Ittihad, venceu o adversário por 5 a 2 e se manteve na caça do líder Al-Hilal no Campeonato Saudita.

O francês não deu show ?e ainda cometeu um pênalti?, e Cristiano voltou a provar que tem muita lenha para queimar: ele mostrou seu DNA decisivo com dois gols de pênalti e ultrapassou Mbappé e Kane como maior artilheiro do mundo em 2023, com 53 gols marcados.

O jogo ainda teve sabor bem diferente para brasileiros: enquanto Alex Telles e Talisca brilharam em um dos gols do Al Nassr, Fabinho acabou expulso pelo lado do Al Ittihad.

A vitória deixa a equipe de Luís Castro com 43 pontos, sete atrás do Al Hilal. O time de Marcelo Gallardo, por outro lado, estacionou nos 28 e amarga a 6ª posição.

COMO FOI O JOGO

O primeiro tempo foi elétrico e teve golaço de marroquino, Cristiano Ronaldo decisivo e brilho de brasileiros. Aos 13 minutos, o atacante Hamdallah abriu o placar ao fazer fila sobre os marcadores do Al-Nassr. Os visitantes, no entanto, viraram com Cristiano, que converteu pênalti cometido por Benzema, e com Talisca, que aproveitou lançamento de Alex Telles e fuzilou o gol de Abdullah Al-Mayouf.

Na etapa final, bobeada defensiva, novo pênalti e expulsão de Fabinho ditaram o ritmo do jogo. Aos cinco minutos, Hamdallah voltou a chamar a responsabilidade e empatou ao aproveitar apagão aéreo da zaga do Al Nassr. O 2 a 2 durou pouco, já que Fabinho fez pênalti, foi expulso e viu Cristiano Ronaldo deslocar o goleiro rival para aumentar. Mané, em dois contra-ataques, decretou a vitória de 5 a 2 para a equipe de Luis Castro.