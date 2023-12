SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians procura um substituto para Renato Augusto, mas sem se esquecer de Matheus Araújo.

O Corinthians quer um meia com status de titular para substituir Renato Augusto, que não renovou o contrato e deve reforçar o Fluminense.

A busca do Timão por outro amador, porém, não inviabiliza a expectativa por um bom ano de Matheus Araújo. O garoto de 21 anos deixou boa impressão para o técnico Mano Menezes.

O planejamento do Corinthians é ter um novo meio-campista para tirar o peso de Matheus. Mas pode até ser que eles atuem juntos na próxima temporada.

Matheus Araújo deve renovar em breve seu contrato com o Timão. O vínculo atual termina em dezembro de 2024.

O Corinthians não está confiante sobre o desempenho de Matías Rojas em 2024. O paraguaio é uma decepção até o momento.

O Timão espera ser surpreendido, mas tem dúvidas sobre o jogador. Mano se frustrou com o desempenho em campo e também com a postura apática do atleta de 28 anos.

O Corinthians gostaria de negociar o atleta, mas não recebeu nenhuma proposta até agora. O meia-atacante, a princípio, continua.