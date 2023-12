SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou, na noite desta quarta-feira (27), a contratação do experiente zagueiro Gil. O jogador de 36 anos estava em fim de contrato com o Corinthians.

Gil chega à Vila Belmiro com contrato de um ano -com opção de renovação por mais 12 meses. O acordo será formalizado após realização dos exames médicos, que serão feitos no início de 2024.

O zagueiro ex-Corinthians fez carreira tanto no Brasil quanto na Europa: além do time paulista, Gil já defendeu o Americano, o Atlético-GO e o Cruzeiro antes de se aventurar no exterior, onde jogou no Valenciannes (França) e Shandong Luneng (China).

É o 4° reforço confirmado do Santos, que já havia anunciado o meia Giuliano (também ex-Corinthians) e os laterais Aderlan e Jorge.

O clube também está prestes a fechar a contratação do meia Otero. O venezuelano está em fim de contrato com o Aucas, do Equador e chegará sem custos.