PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG oficializou a contratação de Gustavo Scarpa, que estava emprestado ao Olympiacos (GRE). O Galo adquiriu os direitos do meio-campista de 29 anos que pertenciam ao Nottingham Forest (ING). Ele assinou contrato até 2027.

Scarpa foi alvo do Internacional e do Flamengo, mas os mineiros venceram a concorrência.

No Brasil, o jogador se destacou principalmente pelo Palmeiras, onde conquistou diversos títulos. Ele também passou por Fluminense, Desportivo Brasil e Red Bull Brasil.

Em seus perfis oficiais nas redes sociais, o Atlético-MG brincou com o anúncio do jogador. Primeiro, o Galo disse que estava preso no trânsito, mas que daria tempo de um presente de Natal.

Em seguida, ainda sem mostrar o rosto do novo contratado, postou um vídeo em que um cubo mágico com o símbolo do time era montado. Scarpa é conhecido por gostar de montar cubos mágicos.

O terceiro ato do anúncio, que ainda antecedeu a oficialização, foi uma imagem em que o perfil questionava se a torcida enxergava algo a mais num ponto turístico de MG.

A negociação para o retorno do meia ao Brasil foi longa e se arrastou por quase um mês, entre idas e vindas.