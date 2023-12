SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há dez anos, o ex-atleta de MMA Anderson Silva teve uma das suas principais derrotas na carreira. Em uma revanche contra o americano Chris Weidman, Silva tentou chutar seu oponente e teve uma fratura chocante na perna esquerda. Após esse incidente, a vida do lutador nunca mais foi a mesma, segundo ele mesmo.

Anderson Silva lutou contra Chris Weidman em Las Vegas, no EUA, no dia 28 de dezembro de 2013 - já dia 29 na madrugada do horário de Brasília. Era a revanche entre os lutadores - na primeira luta, Anderson Silva foi nocauteado

No segundo assalto, Silva chutou Weidman com a perna esquerda. Neste momento, a perna do lutador brasileiro quebrou, chocando o público e todos que assistiam ao combate.

Silva teve de colocar duas hastes e parafuso no joelho e no tornozelo no processo de recuperação.

De acordo com o lutador, sua perna nunca voltou ao normal, a ponto de não conseguir correr.

"Nunca mais corri, é uma dor insuportável", disse Anderson Silva em 2022, em entrevista ao podcast "Mais que 8 minutos", apresentado por Rafinha Bastos, ao refletir sobre o ocorrido em 2013.

O atleta teve ainda sete lutas no UFC após o incidente e só ganhou uma, em 2017, em combate contra o americano Derek Brunson.

Chris Weidman teve o azar de ter sofrido uma lesão parecida com a de Anderson Silva, em 2021. Numa luta contra Uriah Hall, Weidman quebrou a perna ao chutar a canela do seu oponente.