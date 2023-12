SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo colocado no quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, o Brasil deverá perder o ouro conquistado no taekwondo masculino por equipes, em decorrência da suspensão por doping do lutador Edival Pontes, o Netinho.

Em nota, a PanAm Sports (Organização Desportiva Pan-Americana) informou à reportagem que ainda não foi notificada pela World Taekwondo nem pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), mas afirmou que a vitória da seleção será anulada assim que a punição ao atleta for oficializada. A notícia havia sido antecipada pela coluna "Olhar Olímpico", do UOL.

"Uma vez que se torne oficial, o Brasil perderá a medalha por equipes. Até agora, não houve notificação à PanAm Sports. O certo é que o atleta competiu legalmente em Santiago, porque até o momento da competição não havia nenhum resultado positivo [de doping]", diz o comunicado.

A World Taekwondo (federação internacional da modalidade) não informou detalhes, como a substância encontrada no exame de Netinho, nem se manifestou sobre a medalha no Pan, mas já adicionou um alerta de suspensão ao lado do nome dele no site oficial em que divulga os rankings da modalidade.

Com a punição, o Brasil deverá perder a única medalha de ouro conquistada nesse esporte em Santiago. Netinho fez parte da equipe masculina que venceu o anfitrião Chile por 48 a 16 na decisão, ao lado de Paulo Melo e Maicon Andrade.

Melo (58kg) e Lucas de Krishna (80kg) subiram ao terceiro lugar do pódio nas respectivas provas individuais. Na chave feminina, Maria Clara Pacheco (57kg) faturou a prata e levou o bronze na disputa por equipes ao lado de Sandy Macedo e Caroline Santos.

Caso a vitória da seleção masculina seja mesmo anulada, o Brasil ficará com 65 ouros no Pan, o suficiente para manter a segunda colocação geral, à frente do México (52). Já o Chile, se herdar essa medalha, somará 12 conquistas e continuará na oitava posição, atrás da Argentina (17).

Em um primeiro momento, o COB afirmou que o Brasil iria manter a medalha por equipes e apenas Netinho teria a vitória cassada. Nesta quinta-feira (28), porém, o comitê já havia recuado e informado que a situação ainda seria analisada pela organização dos jogos.

"A PanAm Sports tem a prerrogativa acerca da decisão a respeito da distribuição de medalhas. O COB aguarda posicionamento da entidade para avaliar como irá proceder", disse o comitê em nota.

Em provas coletivas, como nos revezamentos da natação e do atletismo, é comum que a participação de toda a equipe seja invalidada em caso de suspensão de um dos integrantes.

O Brasil já foi beneficiado neste tipo de situação. Na Olimpíada de Pequim-2008, por exemplo, o país ficou com as medalhas de bronze nos 4x100m masculino e feminino do atletismo após desclassificação por doping das seleções da Jamaica e da Rússia, respectivamente.