SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo F.C. assinou contrato com a WTorre para reformar o estádio Cícero Pompeu de Toledo, conhecido como Morumbi, na capital paulista.

A construtora terá seis meses para apresentar um projeto para ser aprovado pelo clube. A WTorre é a administradora do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. O contrato com o SPFC, porém, tem um modelo de negócio diferente.

O São Paulo terá autonomia para vetar e escolher datas de apresentações artísticas.

A reforma prevê aumentar a capacidade para receber até 100 mil pessoas em shows --atualmente, o estádio comporta cerca de 80 mil pessoas. Em dias de jogos, o local terá espaço para cerca de 85 mil espectadores.

O valor das obras ainda não está definido.

O contrato também prevê a construção de um anfiteatro modular com capacidade para até 20 mil pessoas, onde poderão ser realizados eventos esportivos e palestras, sem impacto no gramado. Será criado também um estacionamento para cerca de 2.000 veículos, que poderá ser usado pelos sócios do clube.

A WTorre buscará licença para a realização das reformas e a flexibilização do tombamento do estádio.

A previsão é que as obras sejam finalizadas a tempo das celebrações do centenário do clube, comemorado em 2030. A WTorre será responsável pela captação dos recursos financeiros para realização da reforma.

A construtora não será dona do estádio, mas terá participação nas receitas. E o futebol terá prioridade, segundo o compromisso firmado entre a empresa e o clube.

Como revelou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o São Paulo assinou neste mês um contrato de exclusividade com a Live Nation, uma das maiores produtoras do mundo, para abrigar os shows de suas grandes estrelas no local.

O contrato é de R$ 60 milhões, e vale por cinco anos.

A Live Nation tem entre seus artistas estrelas como Madonna, U2, Beyoncé, Lady Gaga, Jonas Brothers e Coldplay.