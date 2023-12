RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo demonstrou interesse no meia Evander, do Portland Timbers, que disputa a Major League Soccer (MLS).

Evander tem 25 anos e foi revelado pelo Vasco, onde atuou no profissional de 2017 a 2019. Antes de chegar na MLS ele defendeu e se destacou no Midtjylland, da Dinamarca.

Seu pai é o empresário de Vagner Love, Evandro Ferreira, que agencia outros atletas conhecidos.

Love, inclusive, considera Evander seu "irmão de consideração", pois o conhece desde quando o empresário Evandro Ferreira o descobriu.

O Flamengo já fez contato com o Portland Timbers para saber as condições de compra do jovem, que era visto como uma promessa nas divisões de base do Vasco e colecionou passagens por seleções brasileiras inferiores. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.

Evander está de férias no Rio de Janeiro e participou recentemente do evento beneficente "Craque do Amanhã", que tem como padrinhos Everton Ribeiro, Vagner Love, Ibson, entre outros.