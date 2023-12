SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta sexta-feira (29) o ex-piloto Gil de Ferran, aos 56 anos. De acordo com informações da agência Associated Press, o brasileiro sofreu uma parada cardíaca enquanto dirigia na Flórida, nos Estados Unidos.

Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis em 2003, ele também conquistou a Fórmula 3 Inglesa e foi bicampeão da CART, atualmente conhecida como IndyCar Series.

Em entrevista à agência, o também piloto brasileiro Tony Kanaan disse que Ferran estava testando um carro no circuito privado The Concours Club, em Opa-Locka, quando se sentiu mal e parou na entrada dos boxes. Ele foi levado para o hospital, mas não resistiu.

"Ele era um dos meus melhores amigos e crescemos juntos e, ultimamente, trabalhamos juntos na McLaren", disse Kanaan. "Perdi um amigo querido. Estou devastado. Devo dizer que ele foi no estilo Gil, dirigindo um carro de corrida. Se eu pudesse escolher um caminho a seguir, isso é o que eu poderia fazer."

Gil de Ferran deixa a esposa, Angela, e os filhos Anna e Luke.

O piloto nasceu em Paris, França, mas se considerava brasileiro. Filho de Luc de Ferran, engenheiro da Ford que criou o Ecosport, ele veio morar no Brasil quanto tinha quatro anos. Ao iniciar sua carreira no kart, ele decidiu representar o país.

Antes do sucesso na Indy, o piloto fez um teste na F1 pela equipe Arrows, mas, durante uma das baterias, ele sofreu um acidente. Os ferimentos fizeram com que Gil perdesse a chance na F1. Em 1995, foi para os EUA, onde ingressou na Indy.

Nas redes sociais, diversos pilotos lamentaram a morte de Gil. Felipe Massa escreveu que também perdeu "um irmão" e desejou força a toda família.

Em nota, a Confederação Brasileira de Automobilismo disse que recebeu com "profunda tristeza a notícia do falecimento do ex-piloto" e relembrou os principais títulos de Gil defendendo as cores do Brasil.

"Gil de Ferran brilhou nas pistas brasileiras e internacionais, com destaque para o título inglês de Fórmula 3, o bicampeonato na Indy (sob a bandeira CART) e a vitória na Indy 500 de 2003. Venceu também como piloto e dono de equipe no Endurance estadunidense. Atualmente, atuava na equipe McLaren como um de", citou a entidade.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

Nota de Pesar: Gil de Ferran

Em meu nome e de toda a família CBA, rogamos a Deus para que receba nosso irmão com todas as glórias e ampare sua família, amigos e milhões de fãs em todo o mundo.