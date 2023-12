SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Al-Nassr venceu o Al-Taawoun de virada por 4 a 1, no Estádio Rei Abdullah, pela 19ª rodada do Sauditão. Cristiano Ronaldo, mais uma vez, fez o dele na partida e ampliou sua marca no ano.

Brozovic, Laporte, Otávio e CR7 fizeram os gols da vitória. El Mahdioui havia inaugurado o placar para o time mandante.

Aos 38 anos, o craque português se isolou como artilheiro de 2023, com 54 gols feitos em 59 jogos. Ele ia passando em branco até os 46 minutos do segundo tempo, quando marcou de cabeça e decretou a goleada.

O Al-Nassr foi para 46 pontos e segue na caça do Al-Hilal. Em segundo, a equipe está a sete de distância do líder, que tem 53 e soma 20 vitórias consecutivas. Já o Al-Taawoun é o quarto com 34.

O time de CR7 e companhia volta a campo em 1º de fevereiro para enfrentar o Inter Miami de Lionel Messi, em torneio amistoso de inter temporada.

Curiosidade: Cristiano Ronaldo balançou a rede nos últimos cinco jogos que disputou. Ele, inclusive, marcou seis vezes na somatória dessas partidas.

O JOGO

O time da casa inaugurou o placar com um pênalti logo aos 13 minutos, convertido por Mahdioui. O duelo havia começado movimentado, com o Al-Nassr pressionando, mas o Al-Taawoun conseguiu se defender da ofensiva inicial e saiu na frente.

O time de CR7 seguiu em cima e virou ainda no primeiro tempo. Brozovic e Laporte marcaram e construíram a vantagem antes do intervalo.

Os visitantes ampliaram o marcador logo no início do segundo tempo, com Otávio. O Al-Taawoun se lançou ao ataque em busca de uma reação, mas também passou a se abrir e cedeu mais chances.

Cristiano Ronaldo fez o dele nos acréscimos, fechando o placar. Ele havia desperdiçado duas grandes chances na partida, parando na trave em uma e chutando para fora na outra, mas terminou o ano marcando mais uma vez.