SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo fez um show particular de Réveillon e convidou o cantor sertanejo Luan Santana para se apresentar.

O jogador do Al-Nassr fez o convite a Luan justamente no dia de aniversário de sua mãe, Maria Dolores Aveiro. Ela, que completou 69 anos, é fã do cantor.

Segundo a mídia portuguesa, Cristiano deve passar a virada de Ano Novo na Ilha da Madeira, em Portugal, onde nasceu. Ele desembarcou no local neste domingo (31).

No sábado, Cristiano Ronaldo marcou seu 54º gol em 2023 e terminou o ano como o maior artilheiro do mundo.

O Al-Nassr venceu o Al-Taawon, pelo Campeonato Saudita, pelo placar de 4 a 1. O atacante anotou o último tento do duelo.