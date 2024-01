SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio anunciou o término de contrato com o atacante Luan.

O clube oficializou horas antes do final de 2023 o fim de vínculo com o ídolo. O jogador está livre no mercado após a segunda passagem pelo clube gaúcho.

Renato Gaúcho, com contrato renovado, foi um dos entusiastas para o retorno do atacante. Luan estava afastado no Corinthians e não encontrou chances.

No Grêmio, Luan foi a campo apenas cinco vezes, em nenhuma como titular. A falta de ritmo foi um dos problemas para que Renato Gaúcho o utilizasse.

Além de Luan, o zagueiro Bruno Alves, o meio-campista Gustavinho e os atacantes Juan Iturbe e Luis Suárez também deixaram o clube.