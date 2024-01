SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG anunciou a contratação do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, ex-São Paulo.

Beraldo assinou com o PSG contrato de cinco anos. Ele tem 20 anos e deixou o Tricolor após duas temporadas.

"Estou muito feliz por ingressar em um clube tão ambicioso como o Paris Saint-Germain. Este é um passo importante na minha carreira, que me ajudará a progredir. Mal posso esperar para conhecer meus novos companheiros e dar os primeiros passos com esta camisa ", disse, ao site oficial do clube francês.

O meia Gabriel Moscardo é outro brasileiro que está perto do PSG. O jogador, de 18 anos, estreou no Corinthians na última temporada.

As negociações pelos dois girou em 40 milhões de euros (R$ 213 milhões), e acontece em meio a uma pequena reformulação no elenco.