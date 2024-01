SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adenir Silva, lendário massagista do Flamengo conhecido como Denir, morreu na manhã desta segunda-feira (1º) aos 75 anos. Funcionário do clube há mais de quatro décadas, ele tratava um câncer no cérebro desde 2022. Internado no dia 27 de dezembro em decorrência de complicações em seu estado de saúde, ele não resistiu.

O único a trabalhar no clube durante as três Libertadores conquistadas pelo Flamengo (1981, 2019 e 2022), Denir viveu todos os títulos do time desde a década de 1980 do clube. Ao todo, ele esteve presente em 36 títulos do clube.

Em 2021, o massagista chegou a erguer a taça do título do Campeonato Carioca junto com os jogadores, em comemoração aos 40 anos de serviços prestados ao Flamengo.

Querido pelos jogadores, Denir costumava esperar a chegada da delegação na porta dos vestiários e tinha um cumprimento especial com alguns deles. Gabigol, por exemplo, lhe pedia sua bênção, como se faz com os mais velhos em diversos lares brasileiros, e beijava suas mãos.

"Hoje, o Flamengo chora. Perdemos um dos nossos. Adenir Silva, o nosso Denir, nos deixou aos 75 anos. Um pilar de nossos valores, um símbolo máximo do rubro-negrismo, um griô em vermelho e preto. Poucas são as palavras capazes de definir um homem que se tornou ídolo da Maior Torcida do Mundo sem jamais ter entrado em campo como atleta do clube", publicou o clube em seu perfil nas redes sociais.

Denir "cuidou do Manto Sagrado com o capricho, a altivez e a sabedoria de um guardião" por 42 anos, dois meses e cinco dias, escreveu o time. Funcionário do clube desde 26 de outubro de 1981, ele estava afastado das suas funções desde setembro de 2022, quando passou mal durante o expediente e foi encaminhado para um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Dias depois, foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor, e chegou a passar alguns dias no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) antes de continuar o tratamento. Ele visitou o centro de treinamento do clube quinze dias após a cirurgia, onde foi recebido com aplausos.

O massagista recebeu diversas homenagens dos atletas desde a descoberta da doença. Durante a semifinal da Copa Libertadores 2022, Diego, um dos capitães do Flamengo na época, dedicou a classificação à final contra o Vélez ao massagista.

Em março de 2023, Denir esteve de volta ao CT do Flamengo. O clube divulgou fotos de Denir em uma cadeira de rodas, recebendo um beijo de Gabigol. Outros atletas e membros da comissão técnica também estavam presentes.

Já em abril do mesmo ano, ele recebeu uma placa do clube em reconhecimento ao tempo de serviços prestados e foi homenageado no Maracanã durante confronto contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda, atletas como David Luiz e Filipe Luis homenagearam o massagista. "Até a eternidade, o Flamengo foi e é Deni. Que sempre nos lembremos de Deni quando nos lembrarmos do Flamengo - sempre foram e para sempre serão sinônimos", diz homenagem do clube.